Son Dakika | Bir evin damındaki tandırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Bir evin damındaki tandırda çıkan yangın paniğe neden oldu

11.07.2022 15:15
Son Dakika | Bir evin damındaki tandırda çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'te bir evin damında bulunan tandırda ekmek pişiren ev sakinleri, tandırın yanında bulunan odunların alev alması sonucu çıkan yangınla panik yaşadı.

Siirt'te bir evin damında bulunan tandırda ekmek pişiren ev sakinleri, tandırın yanında bulunan odunların alev alması sonucu çıkan yangınla panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Algül Mahallesinde meydana geldi. Ali Satıcı'ya ait evin damında bulunan tandırda ekmek pişirilirken, tandırdan çıkan kıvılcımlar odunlara sıçradı. Alev alan odunlar yangına neden oldu. Yangının büyümesiyle ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin damında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bir evin damındaki tandırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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