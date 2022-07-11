Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Algül Mahallesinde meydana geldi. Ali Satıcı'ya ait evin damında bulunan tandırda ekmek pişirilirken, tandırdan çıkan kıvılcımlar odunlara sıçradı. Alev alan odunlar yangına neden oldu. Yangının büyümesiyle ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin damında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Bir evin damındaki tandırda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.