Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu - Son Dakika

Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
06.12.2020 17:57
Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te bir gün önce 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan ekmek fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
Bilecik'te bir gün önce 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan ekmek fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
Alınan bilgilere göre; merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda oturan sakinler bahçede bulunan ekmek fırınında bir gün önce köy ekmeği yaptı. Ertesi gün taş fırında sönmeyen kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçradı. Bahçedeki otlar ve bazı kömürlük malzemeleri alev alırken, yangını Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. - BİLECİK
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