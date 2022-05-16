Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular - Son Dakika
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Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular

16.05.2022 23:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar çin başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması kapsamında, Karaman'da 27 engelli, 1 günlüğüne asker oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar çin başlattığı "Temsili askerlik" uygulaması kapsamında, Karaman'da 27 engelli, 1 günlüğüne asker oldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende 27 engelli, silaha el basıp, topluca askerlik yemini etti.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Komutanlığa gelen aday askerler, birliklerine teslim oldu.

Önce kıyafetlerini verilen adaylara üniforma ve botlarını giymeleri sırasında görevli personel yardımcı oldu.

Daha sonra tören alanına geçen askerler, bir süre askeri eğitim ve selam verme öğretildi.

Engelliler, 1 günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra hep birlikte yemin ederek, terhis belgelerini aldı.

Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milletinin özünde, ruhunda olan ona dünya üzerinde yegane ordu millet kurumu bahşeden bir hasret olduğunu söyledi.

Askerlik yemininin hayırlı olmasını dileyen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Gönülden inanıyoruz ki sizlere ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizlerde vatan, millet aşkı ile dolu o yüreğinizle aziz milletimiz ve topraklarımız için gerektiğinde canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz yüce milletimize, jandarmamıza, ailelerinize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun."

Yapılan konuşmaların ardından, 27 engelli silahları incelerken, aileleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular
Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular
Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular
Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular

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Son dakika... Siirt'te engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Son dakika... Siirt'te engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı Bir günlüğüne asker oldular Bir günlüğüne asker oldular

Karaman, Engelli, Asker, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bir günlüğüne asker oldular - Son Dakika


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