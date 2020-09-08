Son dakika! Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Elvan Sürmelioğlu (37), Güzeloba Mahallesi 2295 Sokak'ta yalnız yaşayan ve yemek getirdiği arkadaşı Halil Cengiz'in (40) kapısını çaldı.

Kapı açılmayınca arkadaşını telefonla arayan Sürmelioğlu, sesin evden gelmesi üzerine kapıyı zorlayarak açtı. Cengiz'i mutfakta hareketsiz bulan Sürmelioğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Cengiz'in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babası da iki hafta önce ölmüş

Yaklaşık bir yıldır işsiz olan Halil Cengiz'in iki hafta önce babasını kaybettiği, bugün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdığı öğrenildi.