Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

10.05.2022 10:37
Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı
Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı
Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı
Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

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Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı Manisa'da bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Jandarma, Salihli, Manisa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Son Dakika


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