Son dakika... "Bir Sahiplenme Hikayesi" belgeselinin ön gösterimi yapıldı - Son Dakika

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde "2021 Silletto Ödülü"ne değer görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin "Bir Sahiplenme Hikayesi" isimli belgeseli, Grand Pera Emek Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından Bayburt'ta kurulan müzeyi anlatan ve kentin dünyaya tanıtımına da katkı sunan 70 dakikalık belgesel, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Habitat TV'de yayımlanacak.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Kenan Yavuz, Anadolu'nun dünyaya ışık tutan kadim medeniyetini göstermek istediklerini belirterek, "Toprağın ruhunu, dokusunu, estetiğini, evlatlarının yeteneklerini, hikayelerini, masallarını, sohbetlerini, türkülerini, ezgilerini görünür ve yaşanır kılamazsak, medeniyetimizin özü ve ruhu betonların arasına sıkışıp kalacaktır." dedi.

Köyüne, toprağına ve köklerine sevdası adına müzeyi kurduğunu anlatan Yavuz, "Kültür derinliğini görünür kılmakta ortaya koyduğumuz başarılı projeler, muhteşem sadelik ve yerel halkla oluşturduğumuz entegrasyon başarısı, bizi ödüle taşıyan temel özelliklerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun güzelliklerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun paylaşım duygusu, aile geleneğimiz, sevgimiz, sevdamız, toprağımızla buluşmamız, edebiyatımız, bütün bunları bir mekan içerisinde zaman mekan ilişkisini kurarak oluşturmak istedik ki genç kuşaklar dokunabilsinler, hissedebilsinler, yaşayabilsinler. Gençlerimize kültürümüzü görünür kılarak, onların dokunmasını sağlayamazsak kopuş yaşarız."

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için bugün mutlu bir gün. Zira bir sahiplenme hikayesi olarak başlattığımız müzemizle ilgili uluslararası platformlarda da gösterimi açık olmak üzere 'Bir Sahiplenme Hikayesi' belgeselini hayata geçirdik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.