Son Dakika | Bir yılda 11 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

Son Dakika | Bir yılda 11 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi

Bir son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi"ni yeni araçlarla güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak için oluşturduğu "Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi"ni yeni araçlarla güçlendirdi. Son bir yıl içinde sağlık sorunu yaşayan 11 bin 500 sokak hayvanı iyileştirilirken, sokak hayvanlarının veteriner gözetiminde taşınması için kullanılan nakil aracı sayısı da beşe çıkarıldı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Acil Müdahale Ekibi'yle sokak hayvanlarına yardım eli uzatıyor. Hafta içi mesai saatlerinde ilçe belediyelerinin verdiği bu hizmeti, hem hafta sonu ve resmi tatil günleri hem de hafta içi mesai saatleri dışında sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan acil müdahale araçlarıyla hizmet kapasitesini artırdı. Acil Müdahale ve Nakil Aracı sayısı ikiden beşe çıkarıldı. Kültürpark'taki ilk yardım merkezine getirilen binlerce hayvan, tedavi edilerek yeniden sağlığına kavuşuyor. Son bir yılda metropol alanda 11 bin 500 sokak hayvanını sağlığına kavuşturan Büyükşehir ekipleri, bu alanda önemli bir hizmeti yerine getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Cihan Ziyan ise 7 gün 24 saat yardıma muhtaç sokak hayvanları için hizmet verdiklerini belirterek, "Veteriner hekim gözetiminde vaka yoğunluğunun fazla olduğu günlerde iki araç ve iki ekiple acil müdahale hizmeti veriyoruz. Diğer araçlarımızla da kısırlaştırma işlemi için sokak hayvanlarını Küçük Hayvan Polikliniği'ne taşıyoruz" dedi.


Bütün sağlık ihtiyaçları karşılanıyor


Acil Müdahale Ekibi tarafından ilk müdahalesi Kültürpark'taki poliklinikte gerçekleştirilen sokak hayvanları, ortopedi operasyonuna ihtiyaç duyulması halinde Seyrek Köpek Bakımevi'ne yönlendiriliyor. Tedavisi tamamlanan kedi ve köpekler kısırlaştırılıp işaretleniyor, kuduz ve iç parazit aşıları yapıldıktan sonra alındıkları adrese bırakılıyor. Ekipler, sokak hayvanlarına ihtiyaçlarına göre ortopedi, tümör, fıtık, göz ampütasyon, ağız ve çene operasyonları da yapıyor. Son bir yıl içinde 5 bin 600 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 6 bin sokak hayvanına cerrahi müdahale yapıldı.


Sokak hayvanları için dört ayrı birim


İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Işıkkent Geçiçi Köpek Bakımevi, Seyrek Geçici Köpek Bakımevi, Fuar Küçük Hayvan Polikliniği ve Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi olarak dört ayrı birimle can dostlar için çalışıyor. Seyrek'teki 43 dönümlük arazide, aynı anda bin sokak hayvanı misafir edebileceği bir yuva içinde rehabilitasyon merkezinin de yer aldığı bir kompleks ve 4 bin hayvan kapasiteli hayvan mezarlığı bulunuyor. Burada yasa gereği bakılması ve sahiplenmesi yasak olan ırkların bakımı ile Acil Müdahale Ekibi tarafından sokaktan alınan hayvanların ortopedi operasyonları yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Işıkkent'teki barınakta tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen köpeklerinden son bir yılda 500 köpeğe yeni yuva bulundu, bakımevini 8 bin kişi ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere'de Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi kuruyor.


İhbarlar değerlendiriliyor


Sokak Hayvanları Acil Müdahale Ekibi, hafta içi 17.30'dan ertesi sabah 08.30'a kadar ambulansla hizmet veriyor. Ekipler hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de 24 saat çalışıyor. Hafta içi mesai saatlerinde ise ilçe belediyelere yönlendirme yapılıyor. Vatandaşlar, sağlık problemi olan zor durumdaki sokak hayvanları için 293 39 80 numaralı telefonu arayabiliyor. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bir yılda 11 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika
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