Son dakika haberleri! BİRBİRLERİNİ 'CİNSEL SALDIRI' VE 'İFTİRA' İLE SUÇLAYAN SEVGİLİLERDEN KARŞILIKLI TAZMİNAT DAVASI

ADANA'da yaşayan Ceren Sarıkçı (25), çalışmak için yerleştiği İzmir'de birlikte yaşadığı sevgilisi Onur K.'den (22) cinsel saldırısına maruz kalıp, darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Onur K. ise suçlamaları reddederek, 'iftira' suçundan manevi tazminat davası açtı.

Ceren Sarıkçı, 5 sene önce tekstil ve moda tasarımı bölümünü kazanarak Eskişehir'e yerleşti. Sarıkçı, okulu bittikten sonra iş bulduğu Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışmaya başladı. Sarıkçı, burada Onur K. ile tanışıp, sevgili oldu. İkili, daha sonra İzmir'e yerleşti ve burada birlikte yaşamaya başladı. Onur K. ile 1,5 yıl ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre, bu süre zarfında birçok kez cinsel saldırıya ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Kendisine psikolojik şiddet uygulandığını öne süren Sarıkçı, son olarak 17 Mart'ta kaldıkları apartta sevgilisinin cinsel saldırısına maruz kalıp, darbedildiği iddiasıyla polise başvurdu. Sol göğsü, kolları ve bacakları moraran Sarıkçı, darp raporu aldı ancak Onur K.'nin dayısı Y.K. ve ağabeyi A.K. tarafından tehdit edildiği için karakolda sevgilisinden şikayetçi olmadı.

Olaydan 3 hafta sonra Adana'ya ailesinin yanına gelen Ceren Sarıkçı, geçen ay ailesinin de desteğini alarak Onur K.'den tekrar şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine Onur K. de Sarıkçı hakkında 'iftira' gerekçesiyle karşı manevi tazminat davası açtı.

'TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Onur K.'nin, kendi cep telefonuna takip uygulaması yüklediğini söyleyen Ceren Sarıkçı, Sık sık bana geçmişimde hiçbir şey yaşamadığım halde bana yaşamadığım şeyleri sapkınlık derecesinde anlattırmaya çalışırdı. En son 17 Mart'ta cinsel istismarda bulundu ve sol göğsüme tırnaklarını geçirip parçaladı. Bana bir odanın içinde cehennemi yaşattı. Benim çığlıklarıma insanlar koştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Darp raporu aldım ve ardından tehdit edildiğim için karakolda 'Şikayetçi değilim' dedim' diye konuştu.

Yaşananların ardından Onur K.'yi ailesinin, memleketleri Ankara'ya götürdüğünü belirten Sarıkçı, Ben Adana'ya geldim ve annem olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Onur K.'ye 'Ellerin kırılsın, bana neden bunları yaptın' diyorum ama o ellerini, kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Ben 6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm. Aileme, hayatıma, önüme bakamadım. Bana bunu yapanın cezasını almasını istiyorum. Ben o odanın içerisinde cehennemi yaşadım. Saçlarımı en dibinden çekip bana eziyet etti. Ben ona suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Davanın ardından o da kendisine 2 avukat tutup bana karşı dava açıyor. Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor. Bu olayı örtbas ettiği halde ben tehdit ediliyorum. Ağabeyi beni, annemi öldürmekle tehdit etti. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Avukatım olmadığı halde ben ona dava açtım. O da bana karşı manevi tazminat davası açtı. Ben, beni döven, taciz eden adama para mı ödeyeceğim Ben onun bana yaptığı zorbalığın cezasını almasını istiyorum dedi.