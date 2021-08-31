Son Dakika › Güncel › Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak - Son Dakika

Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek

Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti

Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün