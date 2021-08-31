Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak - Son Dakika

Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak
31.08.2021 12:53
Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, üniversite tercih sonuçları bugün açıklandı. 1. ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını söyledi.
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31.08.2021 13:05:34. #1.12#
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