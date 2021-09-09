Son dakika: Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı - Son Dakika

Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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