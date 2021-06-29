Birleşik Krallık Devlet Bakanı Wendy Morton, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa Komşuluğu ve Amerika Kıtasından Sorumlu Bakan Morton ve beraberindekiler, ilk olarak Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) yardım yükleme merkezine gitti. Morton'un ziyareti burada basına kapalı gerçekleşti.

Ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçen Morton, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun'dan bilgi aldı.

Türkiye Suriye sınırındaki tampon bölgede bulunan yardım aktarım noktasını ziyaret eden Morton, daha sonra ilçedeki Avrupa Birliği (AB) Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında, Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı"nda incelemelerde bulundu.

Morton, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı da makamında ziyaret etti.