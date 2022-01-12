Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da - Son Dakika

VAN'a gelen Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Vali Bilmez, Fowler'a sınır güvenliği, kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerle mücadele konularında bilgi verdi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler beraberindeki heyetle çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Nickholas Fowler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilini makamında ziyaret etti. Vali Bilmez, Fowler'a sınır güvenliği, kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerle mücadele konularında bilgi verdi. Vali Bilmez, insan kaçakçılığı ile uyuşturucunun uluslararası bir sorun olduğunu ve bu konuda tüm dünyanın birlikte mücadele etmesi gerektiğine, son dönemde Türkiye'nin İran sınırında alınan tedbirler, yakalanan ve engellenen düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ile mücadele konularında büyük başarılar elde edildiğini söyledi.