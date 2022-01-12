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Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da - Son Dakika

Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da

12.01.2022 15:06
Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da

Son dakika haberlerine göre VAN'a gelen Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

VAN'a gelen Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. Vali Bilmez, Fowler'a sınır güvenliği, kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerle mücadele konularında bilgi verdi.

Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler beraberindeki heyetle çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.  Nickholas Fowler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilini makamında ziyaret etti. Vali Bilmez, Fowler'a sınır güvenliği, kaçakçılık ve düzensiz göçmenlerle mücadele konularında bilgi verdi. Vali Bilmez, insan kaçakçılığı ile uyuşturucunun uluslararası bir sorun olduğunu ve bu konuda tüm dünyanın birlikte mücadele etmesi gerektiğine, son dönemde Türkiye'nin İran sınırında alınan tedbirler, yakalanan ve engellenen düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ile mücadele konularında büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

Vali Bilmez'in kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Nickholas Fowler, düzensiz göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığının kendileri için de büyük sorun olduğunu söyledi. Küresel bir sorun haline gelen düzensiz göçmenlerin ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için birlikte yapılacak çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan  Fowler, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.Görüşme sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Fowler'e günün anısına üzerinde Urartu motifleri bulunan tabak hediye etti.  Toplantıya,  İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan da katıldı.

Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da
Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da
Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da
Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da
Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da
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İçişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar Başkanı Van'da - Son Dakika
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