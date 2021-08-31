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Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı - Son Dakika
BBC

Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı

31.08.2021 12:03

Son dakika haberlerine göre, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, yaptığı açıklamada şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını söyledi.

Oldukça zararlı olan yakıt, neredeyse yüz yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu. Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilen yakıt, çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyor. Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir de bu yılın temmuz ayında kullanımı durdurdu.

"ULUSLARARASI BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Birleşmiş Milletler (BM)Genel Sekreteri Antonio Guterres, kurşunlu benzinin kullanımının tamamen sonlanmasını "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi. Guterres, "Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş çocuklar da böylelikle korunacak" diye konuştu.

BM: Oldukça zararlı olan kurşunsuz benzini kullanan herhangi bir ülke kalmadı

1970'LERE KADAR TÜM BENZİNLERE KURŞUN EKLENDİ

1920'lerin başında motor performansını artırmak için benzine kurşun eklenmeye başlandı. 1924 gibi erken bir tarihte ise ABD petrol devi Standard Oil tarafından işletilen bir rafineride konvülsiyon (kasların istem dışı kasılması) geçiren beş işçinin ölümü, onlarca işçinin de hastaneye kaldırılması tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. Ancak tüm bunlara rağmen, 1970'lere kadar küresel olarak tüm benzinlere kurşun eklenmeye devam edildi.

BM: Oldukça zararlı olan kurşunsuz benzini kullanan herhangi bir ülke kalmadı

2000'LERİN BAŞINDA KULLANAN 86 ÜLKE VARDI

Zengin ülkeler yakıtın kullanımını aşamalı olarak bırakmaya başladı. Ancak 2000'lerin başında hala kurşunlu benzin kullanan 86 ülke vardı. Kuzey Kore, Myanmar ve Afganistan, 2016 yılına kadar kurşunlu petrol satışını durdurdu. Geride ise Irak, Yemen ve Cezayir gibi az sayıda ülke kalmıştı.

BM Çevre Programı (UNEP), 2002'den bu yana kurşunlu benzin kullanımını sona erdirmek için hükümetler, özel şirketler ve sivil topluluklarla birlikte çalıştı. UNEP Direktörü Inger Andersen, "Kurşunlu benzin, insanlığın toplumlarımızın her düzeyinde yaptığı hataları kısaca özeti" dedi.

GREENPEACE: TOKSİT BİR ÇAĞIN SONU

Ancak Andersen bu yakıtı ortadan kaldırmanın "insanlığın yaptığı hatalardan ders alıp düzeltebileceğini" de gösterdiğini söyledi. Çevre örgütü Greenpeace, "toksik bir çağın sonu" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı

Birleşmiş Milletler, Cezayir, Benzin, Kalp, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı - Son Dakika Ekonomi

BBC

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