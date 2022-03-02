Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı
02.03.2022 19:57
Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, daimi üyesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Hayır oyu veren ülkeler, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye olarak kayıtlara geçti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
2.03.2022 20:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı - Son Dakika