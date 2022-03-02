Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı - Son Dakika
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Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı

02.03.2022 19:57

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, daimi üyesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. Hayır oyu veren ülkeler, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye olarak kayıtlara geçti.

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Biden: '(Ukrayna'da savaş suçu iddiaları) Çok yakından takip ediyoruz, bunu söylemek için çok erken' Biden: '(Ukrayna'da savaş suçu iddiaları) Çok yakından takip ediyoruz, bunu söylemek için çok erken' Uçuşa yasak bölge ne demek, Batı niçin Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bu adımı atmaktan kaçınıyor? Uçuşa yasak bölge ne demek, Batı niçin Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da bu adımı atmaktan kaçınıyor?

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SON DAKİKA: Son Dakika: Birleşmiş Milletler'den tarihi karar! Daimi üye Rusya kınandı, sadece 5 ülke karşı çıktı - Son Dakika
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