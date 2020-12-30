Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar H.S. ve anne E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktul yakınları ve basın mensupları ise yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahkemeye alınmadı.

Duruşmada 2 sanık, esasa ilişkin savunmada bulundu ve bazı tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, duruşmanın ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik Alperen'in 2 cani ruhlu insan tarafından katledildiğini söyledi.

Sanıkların bugün mahkeme salonunda "tiyatro" oynadıklarını ileri süren Özkan, şunları kaydetti:

"Daha önce kendi öz kısına istismarda bulunan bu cani tutuklansaydı, bugün Alperen de yaşıyor olacaktı. 'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin her yerinde istismarcıların kökü kuruyuncaya kadar mücadele edeceğiz. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. 4 gün boyunca evin bodrumunda tuttular. Alperen'i gittiler, gömdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Burada katil ve katiller kim? Bir kere o sözde anne, çocuğu kendi öz babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmet uzmanlarından saklamasaydı bugün çocuğumuz yaşıyor olacaktı."

Sanıkların savunmalarında suçu birbirlerine attığını dile getiren Özkan, sanık H.S'nin, çocuğu annesinin düşürdüğünü, 'Olayı kapat, yardım et' dediğini, kadının ise çocuğun H.S. tarafından döve döve öldürüldüğünü, tuvalete kapatıldığını anlattığını söyledi.

Sanıkların en ağır cezayı almalarını isteyen Özkan, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Olay

Pınarbaşı ilcesine bağlı Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S, olaydan 8 gün sonra, özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.