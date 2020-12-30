Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı

30.12.2020 19:29

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına başlandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar H.S. ve anne E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktul yakınları ve basın mensupları ise yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahkemeye alınmadı.

Duruşmada 2 sanık, esasa ilişkin savunmada bulundu ve bazı tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, duruşmanın ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik Alperen'in 2 cani ruhlu insan tarafından katledildiğini söyledi.

Sanıkların bugün mahkeme salonunda "tiyatro" oynadıklarını ileri süren Özkan, şunları kaydetti:

"Daha önce kendi öz kısına istismarda bulunan bu cani tutuklansaydı, bugün Alperen de yaşıyor olacaktı. 'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin her yerinde istismarcıların kökü kuruyuncaya kadar mücadele edeceğiz. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. 4 gün boyunca evin bodrumunda tuttular. Alperen'i gittiler, gömdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Burada katil ve katiller kim? Bir kere o sözde anne, çocuğu kendi öz babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmet uzmanlarından saklamasaydı bugün çocuğumuz yaşıyor olacaktı."

Sanıkların savunmalarında suçu birbirlerine attığını dile getiren Özkan, sanık H.S'nin, çocuğu annesinin düşürdüğünü, 'Olayı kapat, yardım et' dediğini, kadının ise çocuğun H.S. tarafından döve döve öldürüldüğünü, tuvalete kapatıldığını anlattığını söyledi.

Sanıkların en ağır cezayı almalarını isteyen Özkan, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Olay

Pınarbaşı ilcesine bağlı Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S, olaydan 8 gün sonra, özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Çocuk, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yol haritası hazır: Günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak Son Dakika: Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı Font, Barcelona Başkanı olursa takımın başına Xavi geliyor Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı Aylin Sözer'in ailesi katilin sevgili iddialarını yalanladı         
18:52
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak         
18:32
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı         
17:56
İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada         
17:19
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı ABD'de bir hemşire koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığa yakalandı         
15:56
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 20:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei