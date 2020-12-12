Güpegündüz bisiklet çalan şahıs kamerada - Son Dakika

Güpegündüz bisiklet çalan şahıs kamerada

Bisikleti çalınan Hakan Çetinkuş:

"Bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşanan iki ayrı bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Bisiklet sahiplerinden Hakan Çetinkuş(45), "15 dakika içerisinde kilidi kırıp bisikletle uzaklaşıyor. Şahsın cezalandırılmasını istiyoruz. Bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz" dedi.

Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayları, Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak ve Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak'ta gündüz saatlerinde yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki bisiklet hırsızının da aynı şahıs olduğu görülüyor. Hakan Çetinkuş'a ait bisikletin çalınma anlarında hırsız, önce sokakta keşif yapıyor. Daha sonra kapısı açık olan Çimen Apartmanı'na giren şahıs, girişteki bisikletlere yöneliyor. Kilitli olan 2 bin lira değerindeki bisikletin kilidini boru yardımıyla kıran şahıs, bisiklete binip uzaklaşıyor.

Söğütlü Sokak'ta yaşanan olayda ise şahıs, 3 bin lira değerindeki bir başka bisiklet ile kameralara yansıyor.

"Bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan bisiklet sahiplerinden Hakan Çetinkuş, hırsızın bir an önce bulunmasını istiyor. Çetinkuş, "Çocuğuma yeni almış olduğum bisiklet bir hırsız tarafından çalındı. Hırsız, bisikletin kilidini kırmış ve bisikleti apartmandan alıp götürmüş. Biz de hemen polisi aradık. Polis geldi ve kamera görüntülerini alarak inceleme başlattı. Daha sonra olay yeri incelemeyi çağırdılar ve onlar da kilitteki parmak izlerini aldılar. Biz güvenlik kamerasını izlediğimizde hırsızın etrafı gözetleyerek apartmana girdiğini gördük. Apartman kapısı da açık kalınca rahat bir şekilde girip 15 dakika içerisinde kilidi kırıp bisikletle rahat bir şekilde uzaklaştığını gördük. Kilidi bir boru ile kırmış. Bu şahıs 10 gün önce de başka bir bisiklet çalmış. Farklı mahallelerde bu hırsızlıkları gerçekleştirmiş. Biz de bisikletimizin çalındığını apartmana gelip yerinde göremeyince anladık. Bu şahsın adli makamlarca cezalandırılmasını istiyoruz. Biz bu bisikletin bulunmasından çok başkalarının da canı yanmasın istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın birçok defa bisiklet hırsızlığı yaptığı öğrenildi.