Son dakika haber... Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kamerada

20.06.2022 10:26

Son dakika 3. sayfa haberine göre Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kameradaESKİŞEHİR Eskişehir'de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı Olay dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesinde yaşandı.

Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı

Olay dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesinde yaşandı. Baysal Sokak üzerinde bina önünde kilitli halde duran bisiklet, gece saat 02.00 sularında çalındı. Hırsız, rahat tavırlarla bisiklete yaklaştıktan sonra ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre bekledi. Daha sonra bisikletin kilidini çekerek koparan hırsız, oradan hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre etrafı kontrol ettiği yansırken, hırsızın rahat tavırları şaşırttı.

Bisiklet sahibi Mert Öz, sabah uyandığından bisikleti bıraktığı yerde bulamadığını söyledi. Bisikletin çalındığını fark ettikten sonra polise ifade verdiğini söyleyen Öz, hırsızın bir an önce bulunmasını istediğini belirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Önce kontrol etti, sonra kilidini kırıp çaldı: Bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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