'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI? - Son Dakika

Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Zeynep'in bisiklet sporcusu arkadaşları ve yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle davayı Menemen Adliye Sarayı'nın önünde takip etti. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşat Kemal Aslan, kanunların daha caydırıcı olması gerektiğini savundu. Aslan, 'Verilen karar kötü olmamakla birlikte yeterli değil. Bir insanı hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı. Daha caydırıcı kanunlar olması gerekiyor. Kamyon şoförü bir insanı öldürüp görmediğini söylüyor. Eline bir tabanca alıp birini öldürmekle bu olayın bir farkı yok" dedi.

Ailenin avukatlarından Suat Selman Saloğlu da trafik kazalarında cezaların yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Saloğlu, 'Mahkeme emsal bir karara imza attı. Sanık ilk celsede 10 kilometre hızla gittiğini söylemişti ancak mevcut verileri baktığımız zaman bu hızla Zeynep'in 17.5 metre savrulması imkansız. Mahkeme de bu yönden değerlendirerek cezayı arttırdı. Diğer sanıklar da taksirle ölme neden suçundan hüküm giydi. Bu gerçekten emsal bir karardır. Çünkü kazaya direkt etkisi olmasalar bile dolaylı olarak karıştıklarından ceza almaları çok karşılaşılan bir durum değil. Ölümlü trafik kazalarında cezaların yükseltilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.