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Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

07.12.2021 12:44
Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

Son dakika haberleri: ANKARA'da, antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Şenyüz'ün, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ANKARA'da, antrenmandan dönen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden Çağdaş Şenyüz'ün, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda Çağdaş Şenyüz'ün ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuksuz sanık Çağdaş Şenyüz ve tarafı avukatları katıldı. Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan Gündüz ailesinin avukatları, sanığın adli kontrol hükümlerini yerine getirmediğini, kaçma şüphesinin olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.


Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi
Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi

15 Temmuz, Bisiklet, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bisikletçi Umut'un ölümüne neden olan sürücüye 6 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika


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