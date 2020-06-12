Son dakika... Bisikletiyle kamyon altında kaldı, yakınları fenalık geçirdi - Son Dakika

ERZURUM'da, evlerinin önünden geçen karayolunda, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gürkan Zengin (10), hafriyat kamyonun çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren yakınları, kamyon sürücüsü D.İ.'ye (57) saldırırken, linç edilmek istenen şoför, kısa sürede olay yerine gelen polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Baba Serkan Zengin'in, 8 yıl önce bir çocuğunu yine kamyon altında kalması sonucu kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. D.İ. idaresindeki 25 EJ 026 hafriyat taşıyan kamyon, Karayolları mevkisinden Kavak Cami istikametine giderken, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gürkan Zengin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka tekerleklerin altında kalan Zengin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya şahit olan yakınları taşla saldırdığı kamyonun camlarını kırdı ve sürücüsüne saldırdı. Gölbaşı Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan kaza yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, sürücüyü olay yerinden uzaklaştırıp, gözaltına aldı. Kazayı duyup olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Karayolunda, üzerinde çocuğun bisikletiyle birlikte bulunan ceset, olay yeri ekibi tarafından çadır bariyerle kapatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından kamyon, polis kontrolünden sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Çocuğun cenazesi ise ambulansla Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Ağıtlar yakan ve zaman zaman baygınlık geçiren Zengin'in yakınlarına olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Üç çocuk babası Serkan Zengin'in yaklaşık 8 yıl önce bir çocuğunun yine kamyon altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.