Küçük çocuk son anda yaptığı manevrayla kazayı hafif yaralı olarak atlatıyor. Kaza anı ise saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştığı an yürekleri ağza getirdi. Videoda kamyonetin altına gireceği sanılan çocuk için adeta bir mucize gerçekleşiyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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