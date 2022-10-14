Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı

14.10.2022 12:34

Kütahya'da yola aniden çıkan bisikletli bir çocuk, büyük korku yarattı. Kamyonetin altında kalmaktan son ada yaptığı hamle ile kurtulan çocuk için adeta mucize gerçekleşti. Küçük çocuğun ölümden döndüğü kaza anı kameralara kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştığı an yürekleri ağza getirdi. Videoda kamyonetin altına gireceği sanılan çocuk için adeta bir mucize gerçekleşiyor.

SON ANDA YAPTIĞI MANEVRA SAYESİNDE KURTULUYOR

Küçük çocuk son anda yaptığı manevrayla kazayı hafif yaralı olarak atlatıyor. Kaza anı ise saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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