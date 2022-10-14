Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazası görüntülerini paylaştı.
Kütahya Osmangazi Mahallesi'nde yola aniden çıkan 2 bisikletli çocuktan biri kamyonetle çarpıştığı an yürekleri ağza getirdi. Videoda kamyonetin altına gireceği sanılan çocuk için adeta bir mucize gerçekleşiyor.
Küçük çocuk son anda yaptığı manevrayla kazayı hafif yaralı olarak atlatıyor. Kaza anı ise saniye saniye KGYS kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika