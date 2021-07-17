Son dakika: Bisikletli gençlerin dondurma sevdası kazaya dönüştü: 3 yaralı - Son Dakika

Bisikletli gençlerin dondurma sevdası kazaya dönüştü: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün ve arkasındaki arkadaşının kaza sırasında dondurma yediği belirtildi.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Karayolu kenarındaki yan yolda seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Leys D.yönetimindeki elektrikli bisiklet, sokaktan çıkan Cahit G.yönetimindeki 16 KOD 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce yükselen bisikletin sürücüsü, otomobilin camından içeriye girdi. Kaza sonucu bisikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed V.ve otomobildeki yolcu Pakize G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.