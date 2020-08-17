Son dakika! BIST100 yüzde 0.22 yükseldi, dolar 7.39 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,077.29 puan ve 1,90.16 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,086.20 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.60 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.

Yeni haftada piyasaların odağında, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.