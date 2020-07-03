Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika

Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) hatanın son işlem gününe yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) hatanın son işlem gününe yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Merkez Bankası, enflasyonun seyrindeki yükselişin altını çizerek, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi ve 25 Haziran'da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tuttu. TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekti ve salgında atılacak adımların hedefli ve geçici olmasının politika etkinliğini destekleyeceğini vurguladı. Enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8572 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,

euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7178 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5374 lira ve en yüksek 8.5506 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1302 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.

İş Yatırım'ın "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya borsalarındaki yükseliş ivme kazanıyor. İki ana eğilim görüyoruz:

"(i) Faiz baskısıyla nakitten ve tahvilden hisse senedine yönelme;

"(ii) Risk iştahının artmasıyla güçlü ve pahalıdan(ABD) zayıf ve ucuza (Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler) yönelme.

"İki eğilimin de ksa vadede devam etmesini bekliyoruz.

"İlk eğilim Türkiye piyasasında etkisini göstermeye başladı. Türk lirası ex-ante vergi sonrası reel getiri '- yüzde 3'e düşünce, yerleşik yatırımcılar hisse senedine yönelmesi hızlandı.

"Açılan hesap sayısı günlük üç-dört bine ulaştı. Mali sistem için küçük, yüksek faizle büyüyen bir nesil için büyük bir adım.

"İkinci eğilimin etkisini henüz görmüyoruz. Risk iştahının artmasıyla Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülke hisselerine yönelen küresel sermaye Türkiye'yi pas geçiyor.

"Sene başından beri DİBS'lerden 7 milyar, hisse senedinden 4 milyar olmak üzere toplam 11 milyar dolarlık portföy çıkışı görülüyor.

"Yabancı yatırımcının girmemesine neden olarak gösterilen açığa satma yasağının kaldırılması sonrası durum değişecek mi? Emin değiliz.

"Yabacı yatırımcının Türkiye'ye girmemesinde daha temel bir sorun olabilir.

"Korona salgını sonrasında gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesinde net bir yeniden dengelenme eğilimi görüyoruz.

"Türkiye yüzde 2.5'e ulaşması beklenen cari açığıyla öbür ülkelerden net bir şekilde ayrışıyor.

"IIF bozulan cari denge nedeniyle Türk lirasında yüzde 10'a yaklaşan bir düzeltme öngörüyor.

"Uygulanan genişleyici politikaların Türkiye'yi durgunluktan çıkartırken cari dengede hızlı bir bozulmaya yol açtığı tespitine katılıyoruz.

"Bu eğilim henüz Türk lirasında bir düzeltmeye yol açacak kadar yüksek değil. Haziran ayı dış ticaret verisi ihracat lehine bir düzeltme ile görüşümüzü destekliyor.

"Dünya piyasalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Son günlerdeki yükselişte geride kalan banka hisselerine yönelme olur mu günün sorusu.

"Türk bankalarının Alman bankalarına oranı göstergesi banka hisselerinde aşırı satış gösteriyor.

"Geçmişte genelde tutan bu gösterge bu kez de işe yarayacak mı göreceğiz."


Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]