Son Dakika: BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 7.30 lirada - Son Dakika

Son Dakika: BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 7.30 lirada

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096.46 puan ve 1,119.29 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.37 artışla 1,114.18 puanda kapattı.

Son Dakika: BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 7.30 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,096.46 puan ve 1,119.29 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.37 artışla 1,114.18 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.07 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.21 artıdaydı.

Sıkılaştırma adımlarını sürdüren Merkez Bankası (TCMB) miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini, bugünden itibaren sıfırladı.

TCMB'nin adımları öncesinde piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 ile toplam 38 milyar lira borçlanabiliyorlardı. TCMB'nin Cuma günü açıkladığı karar ile bu miktar Pazartesi günü itibarıyla 19 milyar liraya düşürüldü; bugünden itibaren de yüzde 7.25 olanağı tamamen sıfırlandı. Bankalar likidite ihtiyacını yüzde 9.50 - 9.75 düzeyinden karşılayabilecekler.TCMB'nin sıkılaştırma adımlarıyla, dövizler yeni rekor düzeylerden 10-15 kuruş dolayında geri çekildikten sonra, yeniden yükseldi.Yeni günün erken işlemlerinde 7.18 lirayı da gördükten sonra yönünü yukarıya çeviren dolar 7.33 liraya kadar yükseldikten sonra 7.30 liranın hemen üzerinde, 8.44 lirayı gören euro da 8.63 liraya döndükten sonra, 8.60 liranın hemen üzerinde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1827 lira ve en yüksek 7.3304 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,euro en düşük 8.4425 lira ve en yüksek 8.6396 lirayı gördükten sonra, 8.61 – 8.62 lira aralığında,sterlin en düşük 9.3911 lira ve en yüksek 9.5724 lirayı gördükten sonra 9.52 – 9.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17111 - 1.17473 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17323 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, Borsa İstanbul'un kayıplarını azalttığına işaret ederek, Cuma günü dip seviyelerden gelen tepki alımlarının desteği ile yönünü yukarı çeviren BIST-100 Endeksi'nin, özellikle bankacılık sektöründeki güçlü alımlarla 1,079 düzeyini de aşarak 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine yükselmeyi başardığını anımsattı.Dolar/lirada dalgalanmaların yüksek kalmaya devam ederken fiyatların gün içinde "15 kuruşluk bir bant aralığında" hareket ettiğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Zaman zaman lirada kayıpları azaltma çabası öne çıksa da kurda henüz net bir denge oluşumundan söz etmek kolay değil. "Volatilitenin yüksek seyrettiği mevcut koşullarda teknik görünümü değerlendirmenin çok anlamlı olmayacağını düşünüyoruz. "Yine de 7.20'nin altında kalıcı rakamlar oluşmasının TL üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayacağını söylemek mümkün. "Merkez Bankası ise dün beklendiği gibi bir hafta vadeli repo ihalesi açmayarak sıkılaştırma adımlarına devam etti. "Haftalık repo ihalesi yapılmaması politika faizi olan yüzde 8.25'ten fonlama sağlanmaması ve fonlama maliyetinin yüzde 9.75 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandında yaklaşması anlamına geliyor. "Mevcut durumda yüzde 8.32 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9.75 seviyesine yaklaşana kadar TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına devam etmesini bekliyoruz."


Borsa İstanbul, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: BIST100 yüzde 0.37 yükseldi, dolar 7.30 lirada - Son Dakika Ekonomi
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