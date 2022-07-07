Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Bitlis Barosu, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'ın hayatını kaybettiği saldırılara tepki gösterdi.

Baro Başkanı Fuat Özgül, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşları Serkan Bakırtaş'ın, mesleğini icra ettiği için öldürülmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Yargının vazgeçilmez unsurlarından avukatlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu aktaran Özgül, şunları kaydetti:

"Avukatlara baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Meslektaşımıza rahmet, kederli ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz."

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya'nın da görevi başındayken hasta yakını tarafından katledildiğini anımsatan Özgül, "Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu ülkede sırf mesleğini ifa ettiği için hayattan koparılan başka canlarımızın olmaması adına ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyor, bu tür vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve caydırıcı ceza düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Bitlis Barosu olarak her iki elim olayın zanlılarının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.