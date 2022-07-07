Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 14:43
Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Son dakika haberleri: Bitlis Barosu, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'ın hayatını kaybettiği saldırılara tepki gösterdi.

Bitlis Barosu, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın, Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'ın hayatını kaybettiği saldırılara tepki gösterdi.

Baro Başkanı Fuat Özgül, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşları Serkan Bakırtaş'ın, mesleğini icra ettiği için öldürülmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Yargının vazgeçilmez unsurlarından avukatlara yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu aktaran Özgül, şunları kaydetti:

"Avukatlara baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Meslektaşımıza rahmet, kederli ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz."

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya'nın da görevi başındayken hasta yakını tarafından katledildiğini anımsatan Özgül, "Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu ülkede sırf mesleğini ifa ettiği için hayattan koparılan başka canlarımızın olmaması adına ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyor, bu tür vakaların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını ve caydırıcı ceza düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Bitlis Barosu olarak her iki elim olayın zanlılarının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
14:18 TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi
14:12 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!
14:10 TTB eyleme başladı! Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından birçok ilde gergin anlar yaşandı
13:56 Galatasaray'da ayrılık artık çok yakın! Marcao kampa götürülmüyor
13:39 Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü kliniğin kapısına asıldı: Cenazemiz var, hasta bakılmayacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 15:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Bitlis'te Bakırtaş ve Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement