Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU - Son Dakika

Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU

Son dakika haber... BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2'ye çıkarken, yaralanan 4 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

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Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda dün akşam PKK'lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralılar, bölgeden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürütülen operasyonların devam ettiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın şehit olmasının ardından Bitlis Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan J. Tğm. Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz.

Şehitler, saat 10.00'da İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Jandarma, Bitlis, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2 OLDU - Son Dakika
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