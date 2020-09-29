Son Dakika: Bitlis'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: Bitlis'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Bitlis'in Mutki ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Bitlis'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Bitlis'in Mutki ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki'nin Kavakbaşı beldesinde C.Ö'nün, sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı bilgisini aldı.

Mutki Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı çıkartılmasının ardından dün C.Ö'nün evinde arama yapıldı. Aramada, 4 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 2 sim kartı, dizüstü bilgisayar, tablet ve 2 mikro SD hafıza kartı ele geçirildi.

Malzemelere, Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu. C.Ö, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, Terör, Mutki, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bitlis'te terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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