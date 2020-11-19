Son dakika haberleri: Bitlis'te teröristlere ait silah, kına ve ağda ele geçirildi

Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait, toprağa gömülü silah, mermi, kına ve ağda ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait, toprağa gömülü silah, mermi, kına ve ağda ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 18 Kasım 2020 tarihinde "Şehit Uzman Jandarma I.Kademeli Cavuş Sedat Köroğlu 2020-81 Operasyonu" icra edilmişti. Operasyon kapsamında 18 Kasım günü Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah, 3 bin 450 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 24 adet büyük pil, 1 adet 12V akü, 2 kilogram kına ve 6 kutu ağda ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. (Vahit Olcay/İHA)

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