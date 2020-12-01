Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

01.12.2020 20:21
Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü çevresine yiyecek bıraktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü çevresine yiyecek bıraktı.

Tatvan Belediyesi'nde görevli vetenirer hekimi Sefer Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında kar yağışının çok olduğu bölgelerdeki yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli aralıklarla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu amaçla Nemrut Dağı eteklerine yiyecek bıraktıklarını belirten Durmuş, "Buradan herkese sesleniyoruz. Evcil hayvanlarımıza evimizde gözümüz kadar baktığımız gibi yemediklerimizi çöpe atmayarak doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Böylelikle bir yaban hayvanının hayatını kurtarmaya sebep olabiliriz." diye konuştu.

Bitlis Arama Kurtarma Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise "Bu etkinlikte bizlere destek veren Tatvan Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz ve bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Arama Kurtarma, Nemrut Dağı, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika


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