Son dakika: Bitlis'te yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan yaban hayvanları için Nemrut Dağı ile Nemrut Krater Gölü çevresine yiyecek bıraktı.

Tatvan Belediyesi'nde görevli vetenirer hekimi Sefer Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında kar yağışının çok olduğu bölgelerdeki yaban hayvanlarının aç kalmaması için belirli aralıklarla doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu amaçla Nemrut Dağı eteklerine yiyecek bıraktıklarını belirten Durmuş, "Buradan herkese sesleniyoruz. Evcil hayvanlarımıza evimizde gözümüz kadar baktığımız gibi yemediklerimizi çöpe atmayarak doğaya bırakalım. Onlar mutlaka bulup yiyeceklerdir. Böylelikle bir yaban hayvanının hayatını kurtarmaya sebep olabiliriz." diye konuştu.

Bitlis Arama Kurtarma Derneği Başkanı Fevzi Epözdemir ise "Bu etkinlikte bizlere destek veren Tatvan Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Hayvanları seviyoruz ve bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.