Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

08.07.2022 01:51
Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunun Yenice Jandarma Karakolu mevkisinde, kontrolden çıkan Ahmet Çelik'in kullandığı 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan şoför Çelik, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Bitlis'te sağlık çalışanlarından doktor Karakaya'nın öldürülmesine tepki Bitlis'te sağlık çalışanlarından doktor Karakaya'nın öldürülmesine tepki Mezarlıklarda bayram temizliği Mezarlıklarda bayram temizliği
Kaynak: AA

Ahmet Çelik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 02:10:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement