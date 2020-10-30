Son dakika! Bitlis'ten Macron'a tepki - Son Dakika

Son dakika! Bitlis'ten Macron'a tepki

30.10.2020 09:39
Son dakika! Bitlis'ten Macron'a tepki, System.String[]

Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine bir tepkide Bitlis'teki sivil toplum örgütlerinden geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine bir tepkide Bitlis'teki sivil toplum örgütlerinden geldi.

Konuyla ilgili ortak basın açıklaması düzenleyen Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin ve Eğitime Destek Platformu Bitlis İl Temsilcisi Yılmaz Uluç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi. Ortak düzenlenen basın açıklamasında; "Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen hatem-ül enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, kısacası takke düştü kel göründü. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Hemen belirtelim ki; insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil küstahlıktır. Avrupa'daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir. Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa, Macron İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük batıda slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam bunu vaat etmektedir. Görünen o ki Macron, mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa'yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dünya düzeni mücadelesidir. ve beklenen şudur ki, sefer insana mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz; ya Muhammed seni seviyoruz. ya Muhammed seni seviyoruz. ya Muhammed seni seviyoruz" denildi. - BİTLİS

Son dakika! Bitlis'ten Macron'a tepki

Emmanuel Macron, Bitlis, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bitlis'ten Macron'a tepki - Son Dakika

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