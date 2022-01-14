Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bitlis merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alından 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Merkez ile Güroymak ve Tatvan ilçelerinde 55 personel ve 10 ekibin katılımıyla 11 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

mıştır. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 2'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Planlı faaliyet kapsamında 9 ara yakalamada 17 şüpheliye işlem yapılmıştır. Ev ve iş yeri aramalarında ise 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 42 tabanca fişeği ele geçirilmiştir."