Son dakika... BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünden 17 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika... BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünden 17 kişi Kovid-19'a yakalandı

Son dakika habere göre Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) mensubu 17 kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Sudan'ın Darfur bölgesinde Birleşmiş Milletler (BM)- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) mensubu 17 kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

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Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik gücü ve görevlilerden oluşan UNAMID'den yapılan açıklamada, 17 kişide Kovid-19 görüldüğü, bunlardan 10'unun iyileştiği belirtildi.

25 Haziran'dan bu yana hastalık belirtileri gösteren ve salgının bulaştığı kişilerle temas halinde olan 31 kişinin de takip edildiği ifade edildi.

2008'den bu yana Darfur'da görev yapan UNAMID, BM Güvenlik Konseyi'nin Haziran 2017'deki kademeli asker azaltma kararı öncesinde, 20 bin kişilik güvenlik gücü ve personeliyle Afrika'daki en büyük ikinci barış koruma misyonuydu.

Sudan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 257'ye, ölü sayısı 5 bin 727'ye yükselirken iyileşen hasta sayısı 4 bin 14 olarak kayda geçti.

Birleşmiş Milletler, Afrika, Darfur, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünden 17 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

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