Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi

BİRLEŞMİŞ Nepalli Tümgeneral Nirmal Kumar Thapa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) Misyon Başkanı ve Kuvvet Komutanı olarak atandığı bildirildi.

Tümgeneral Thapa, görevini kısa süre önce tamamlayan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son iki yıldaki örnek liderliği için minnettar olduğunu söylediği Nepalli Korgeneral Ishwar Hamal'ın yerini aldı.

Nepal Ordusu ve BM'de çeşitli liderlik pozisyonlarında 35 yılı aşkın deneyime sahip Tümgeneral Thapa, ulusal düzeyde yakın zamana kadar Askeri Operasyonlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Daha önce, Nepal Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde Genel Memurluk ve Ortak Koordinatörlük de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Thapa'nın geçmişinde Tugay Komutanlığı ve Askeri Sekreterlik gibi unvanlar da bulunuyor.

Thapa, BM bünyesinde bugüne kadar BM İstikrar Misyonu'nda (MONUSCO) askeri gözlemcilerin ekip liderliği ve BM için askeri gözlemci gibi görevleri yerine getirdi.

Bangladeş Profesyoneller Üniversitesinden yüksek lisans derecesine ve Nepal'deki Tribhuvan Üniversitesinden lisans derecesine sahip Tümgeneral Thapa, İngilizce, Hintçe ve Urduca'nın yanında temel Arapça ve Fransızca biliyor.