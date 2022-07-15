Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi

15.07.2022 23:12
Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Nepalli Tümgeneral Nirmal Kumar Thapa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) Misyon Başkanı ve Kuvvet Komutanı olarak atandığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Nepalli Tümgeneral Nirmal Kumar Thapa'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkes Gözlemci Gücü'nün (UNDOF) Misyon Başkanı ve Kuvvet Komutanı olarak atandığı bildirildi.

Tümgeneral Thapa, görevini kısa süre önce tamamlayan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son iki yıldaki örnek liderliği için minnettar olduğunu söylediği Nepalli Korgeneral Ishwar Hamal'ın yerini aldı.

Nepal Ordusu ve BM'de çeşitli liderlik pozisyonlarında 35 yılı aşkın deneyime sahip Tümgeneral Thapa, ulusal düzeyde yakın zamana kadar Askeri Operasyonlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Daha önce, Nepal Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde Genel Memurluk ve Ortak Koordinatörlük de dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan Thapa'nın geçmişinde Tugay Komutanlığı ve Askeri Sekreterlik gibi unvanlar da bulunuyor.

Thapa, BM bünyesinde bugüne kadar BM İstikrar Misyonu'nda (MONUSCO) askeri gözlemcilerin ekip liderliği ve BM için askeri gözlemci gibi görevleri yerine getirdi.

Bangladeş Profesyoneller Üniversitesinden yüksek lisans derecesine ve Nepal'deki Tribhuvan Üniversitesinden lisans derecesine sahip Tümgeneral Thapa, İngilizce, Hintçe ve Urduca'nın yanında temel Arapça ve Fransızca biliyor.

YORUMLAR
500
BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı BM: Mısır, Mali'deki MINUSMA misyonuna katılımını askıya alacak BM: Mısır, Mali'deki MINUSMA misyonuna katılımını askıya alacak
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 23:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | BM Ateşkes Gözlemci Gücü Misyon Başkanlığına Nepalli Tümgeneral Thapa getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement