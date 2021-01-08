Son dakika! BM, çatışmaların sürdüğü Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Kovid-19'un hızla yayılabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika

Son dakika! BM, çatışmaların sürdüğü Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Kovid-19'un hızla yayılabileceği uyarısı yaptı

08.01.2021 14:29
Son dakika! BM, çatışmaların sürdüğü Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Kovid-19'un hızla yayılabileceği uyarısı yaptı, System.String[]

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya ordusunun, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu nedeniyle bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya ordusunun, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu nedeniyle bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

BM tarafından yayınlanan "Tigray Bölgesi İnsani Durum" raporunda, "Salgının kitlesel olarak yayılmasından endişe ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığı belirtilen raporda, bölgeye insani yardımların başladığını ancak hastanelerin yıkıldığı ya da yağmalandığı aktarıldı. Raporda, "Tigray bölgesinde 40 hastanenin sadece 5'i fiziki olarak kullanılabilir. Ayakta olan hastanelerin ise ekipman ve sağlık çalışanları yeterli değil." bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalar 2 aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Kasım, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! BM, çatışmaların sürdüğü Etiyopya'nın Tigray bölgesinde Kovid-19'un hızla yayılabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika


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