Son dakika... BM'den Etiyopyalı taraflara "sivilleri korumak için derhal savaşı durdurun" çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere toplandı.

Özel oturum talebi Avrupa Birliği'nden (AB) gelirken, teklife konsey üyesi 47 ülkeden 17'sinden destek geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada el-Nashif, konseye hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki iç savaşın Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde 2 milyon insanı yerinden ettiğini bildirdi.

Ülkedeki çatışmaların insani etkisinin "giderek daha da dramatikleştiği" uyarısı yapan Nashif, "Tigray bölgesindeki çatışma, son aylarda ülkenin diğer bölgelerine yayıldı. Hatta şimdi (çatışmalara) daha fazla aktör dahil oldu ve siviller üzerinde ciddi etkileri oldu." dedi.

"Savaş suçu" vurgusu

Nashif, Etiyopya'da "savaş suçu" uyarısı yaparak, "Soruşturulan olaylardan bazıları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere potansiyel olarak uluslararası suçlar kapsamında olabilir. Çatışan tüm taraflar, çatışmaları sona erdirmek, sivilleri korumak ve Etiyopya halkına karşı devam eden insan hakları ihlallerine ve suiistimallerine son vermek için derhal harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, sosyal medyada örgütlenen pek çok Etiyopyalı insan hakları savunucusu, konseyin özel oturum kararına tepki gösterdi.

Konseyi, Batı'daki insan hakları ihlallerini görmezden gelmekle suçlayan aktivistler, Batı'daki hak ihlalleri için özel oturum yapılmadığını belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Etiyopya ordusu, ülkede isyancılar tarafından işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da çatışmalar halen sürüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.