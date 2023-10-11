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BM'den İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak - Son Dakika

BM'den İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

Son Güncelleme: 11.10.2023 12:20

Birleşmiş Milletler, Gazze'yi abluka altına alan İsrail'e çağrıda bulunarak "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nin insani yardıma açılmaması durumunda faciayla karşı karşıya kalacağı yönünde uyarı yaptı. Cumartesi gününden beri bombalanan Gazze'de, İsrail tarafından abluka uygulanıyor.

CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ ÇATIŞIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

GAZZE TAM ABLUKA ALTINA ALINDI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletlerden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi'nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada ise Gazze'deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu. Öte yandan "Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak" denildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi

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Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den İsrail'e çağrı: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak - Son Dakika
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