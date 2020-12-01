- BM'den Kıbrıs'ta mekik diplomasisi - Son Dakika

- BM'den Kıbrıs'ta mekik diplomasisi

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+1 konferans zeminin oluşturulması amacıyla BM Genel Sekreteri Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmede 5+1 konferans zeminin oluşturulması konusunda taraflardan görüş alışverişinde bulunulacak. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.

BM, adada KKTC ve GKRY liderleri ile görüşmeler sonrası Atina, Ankara, daha sonra üçüncü garantör ülke İngiltere ile görüşerek ilgili tüm tarafları 5+1 konferansta bir araya getirerek çöken müzakereleri yeniden başlatmayı hedefliyor.