Son dakika... BM'den Libya'nın Sirte kentinde "askerden arındırılmış bölge" oluşturulması çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, Sirte yakınlarındaki "pervasız" Grad füze saldırılarının, çatışmaları daha da körükleyeceği uyarsında bulunarak, taraflara Sirte'de askerden arındırılmış bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'ni, Libya'daki son gelişmeler hakkında bilgilendiren Williams, konseyden, "ülke daha fazla parçalanmadan ve kaosa sürüklenmeden" harekete geçmesini istedi.

Sirte çevresindeki gerginliğin, 130 bin kişinin hayatını ve bölgedeki önemli petrol yataklarını tehdit ettiğini belirten Williams, Libya'ya silah ambargosunun ise ihlal edilmeye devam ettiğini söyledi.

Halife Hafter milislerinin Sirte yakınlarındaki "pervasız" Grad füze saldırılarının, çatışmaları daha da körükleyeceğini belirterek, taraflara Sirte'de "askerden arındırılmış bölge" oluşturulması çağrısında bulunan Williams, Hafter güçlerinin petrol sahalarına ablukasının ekonomiyi ve elektrik üretimini etkilediğini, Libyalıların 20 saate varan elektrik kesintileriyle karşılaştığını ve ablukanın tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti.