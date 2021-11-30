Son dakika... BM Genel Sekreteri Guterres ile İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan nükleer anlaşmayı görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres ve Abdullahiyan, bölgesel ve uluslararası konular, Afganistan'daki gelişmeler ile Viyana'daki nükleer müzakereleri ele aldı.

İran'ın Viyana'daki görüşmelerde "iyi bir anlaşma için çaba gösterdiğini" yineleyen Abdullahiyan, "Karşı taraf nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerine dönmelidir. Bu durumda İran da attığı adımları durduracaktır. Ayrıca sağlanan her anlaşmanın her adımın doğrulanabilir olması önemlidir. " diye konuştu.

Viyana'da yapılan önceki 6 turu yok saymadıklarını ifade eden Abdullahiyan, "Yeni hükümet olarak ihtilaflı konulara dair kendi değerlendirmelerimizi yapıp bunlar hakkında müzakerede bulunmak istiyoruz. Bu bizim hakkımız." dedi.

İranlı Bakan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretine değinerek, Ajans ile teknik iş birliğini devam ettireceklerini söyledi.

Guterres de nükleer müzakerelerin yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu ve bunu desteklediğini ifade ederek, anlaşmadan ümitli olduğunu dile getirdi.

Guterres'in İran'ın "yaptırımların kalkmasının doğrulanabilir" olmasıyla ilgili isteğini "makul" karşıladığı belirtildi.

Guterres ayrıca Afganistan ile ilgili olarak da yaptırımlara rağmen bu ülke ekonomisine para akışını sağlamak için Dünya Bankası'nın desteğiyle uluslararası bir fon oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.