Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa yapılan İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor - Son Dakika

Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa yapılan İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

10.05.2021 10:35

Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail saldırılarını görüşmek için bugün toplanıyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentolar Arası Birliği de olağanüstü toplanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanıyor.

TOPLANTI ÇOĞUNLUK KARARI İLE ALINDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantı BMGK'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi. Buna göre toplantıda, Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından artan gerginlik, yerel saatle 09.00'da kapalı oturumda görüşülecek.

Toplantının 15 üyeli konseyin üçte ikisi tarafından talep edildiğini belirtirken, talepte bulunan ülkelerin Tunus, İrlanda, Çin, Estonya, Fransa, Norveç, Nijer, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler olduğu belirtildi.

ARAP BİRLİĞİ DE TOPLANIYOR

Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

ERDOĞAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa yapılan İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

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