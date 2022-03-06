Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'da 63 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'da 63 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı

06.03.2022 18:12
Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'da 63 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı

Son dakika gündem haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan'ın Peşaver kentinde 63 kişinin hayatını kaybettiği Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısını kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan'ın Peşaver kentinde 63 kişinin hayatını kaybettiği Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısını kınadı.

BMGK'dan yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, alçak ve korkak terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları ile Pakistan hükümetine başsağlığı dilenerek, BMGK üyelerinin terörün tüm biçim ve eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini oluşturduğunun bir kez daha teyit edildiği belirtildi.

Olayın faillerinin finansal destekçileri dahil tüm unsurlarıyla adalet karşısına getirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun için diğer devletlere de uluslararası hukuk çerçevesinde Pakistan hükümeti ile iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 4 Mart Cuma günü Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında en son belirlemelere göre 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pakistan, İntihar, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'da 63 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı - Son Dakika


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