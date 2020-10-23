Son dakika! BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak - Son Dakika

Son dakika! BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak

23.10.2020 17:03
Son dakika! BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için gelecek haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için gelecek haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacağını bildirdi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetleri (LNA) arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Williams, BM Cenevre Ofisi'nde anlaşmanın detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Williams, tarafların ateşkes anlaşmasının uygulanmasını UNSMIL ile ortaklaşa izlemek için bir mekanizma kurmaya karar verdiklerini belirterek anlaşmanın ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne iletileceğini ifade etti.

"İleriye dönük yapılacak çok iş var." diyen Williams, ülkede çatışan Libyalı kuvvetlerin cepheden çekilmesi, tüm paralı asker ve yabancı savaşçıların Libya'dan ayrılmasını sağlayacak alt komite çalışmalarının başlatılması adına gelecek haftalarda 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacağını söyledi.

Williams, her iki heyetten 10 kişinin oluşturduğu Komite üyelerine, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'a ve darbeci Hafter'e teşekkür ederek "Bugün burada başardıkları iş, büyük bir cesaret gerektiriyordu. Vatanseverliklerini, ülke sevgilerini ve tüm Libya halkı için daha iyi ve daha barışçıl bir gelecek sağlamaya yardımcı olabilecek bir anlaşmaya varmak için bir araya gelme konusundaki kararlılıklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplum da Libya'daki ateşkes anlaşmasına tam olarak saygı göstermeye ve destekleyerek üzerine düşeni yapmaya davet eden Williams, "Buna Libya'nın içişlerine karışmama ilkesine tam saygı ve Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun tam olarak uygulanması dahildir." diye konuştu.

Ateşkes kalıcı olacak mı?

Williams, ayrıca Ras Lanuf ve Sidre petrol tesislerinin yakın gelecekte üretime devam etmeye hazır olacağına dair iyi göstergeler olduğunu söyledi.

AA muhabirinin, "Libya'da daha önce de ilan edilen ateşkes anlaşmaları başarısız kaldı. Hafter, ocak ayında ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı. Ateşkes anlaşmasının kalıcı olması ve uygulanmasından ne kadar eminsiniz? İyimser olalım mı?" şeklindeki sorusuna karşılık Williams, anlaşmanın Libya hükümeti ve Hafter heyetleri arasında imzalandığını anımsattı.

Son 9 yıl, hatta öncesinde bile Libya tarihinin zorluklarla geçtiğini anlatan Williams, "Kötümserlerin kazanmasına izin vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Williams'ın ateşkesin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin yorum yapmaması dikkati çekti.

(Bitti)

Birleşmiş Milletler, Williams, Ateşkes, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! BM Libya'da kalıcı ateşkes için 5+5 Ortak Askeri Komite'yi yeniden toplayacak - Son Dakika

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