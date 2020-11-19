Son dakika... BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: "Libya'da süreç konusunda iyimserim" - Son Dakika

Son dakika... BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: "Libya'da süreç konusunda iyimserim"

19.11.2020 19:43
Son dakika... BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams:

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyini video konferans ile Libya'daki gelişmeler hakkında bilgilendiren Williams, Libyalıların ülkenin çıkarları için bir araya geldiğini ve ülkede barış ve istikrar arayışında önemli bir ilerlememe kaydedildiğini söyledi.

Libya'da ateşkesin sürdüğünü ve taraflar arasında tutuklu değişimini devam ettiğini belirten Williams, 9 aydır süren petrol ablukasının kalkmasıyla da petrol üretimin abluka öncesi seviyeye geri döndüğü ve günde 1,2 milyon varil petrol üretimi yapıldığını kaydetti.

Gelecek hafta Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu sanal ortamda tekrar bir araya getireceğini dile getiren Williams, "Libya'da önümüzdeki süreç konusunda iyimserim, birçok sorunun ise farkındayım. 10 yıllık bir savaş bir haftalık siyasi görüşmelerle çözülemez ama şimdi savaş dilinden çok barış dili duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Libya Destek Misyonu, Birleşmiş Milletler, Williams, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... BM Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Williams: 'Libya'da süreç konusunda iyimserim' - Son Dakika


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