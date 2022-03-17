Son dakika... BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz"

17.03.2022 11:01
Son dakika... BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz"

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin desteğinin İttifak için temel oluşturduğunu ve Türkiye ile aktif çalışmaların artacağını belirterek "İstanbul'da BM Medeniyetler İttifakı'nın Arabuluculuk Merkezi'ni açacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Türkiye'nin desteğinin İttifak için temel oluşturduğunu ve Türkiye ile aktif çalışmaların artacağını belirterek "İstanbul'da BM Medeniyetler İttifakı'nın Arabuluculuk Merkezi'ni açacağız." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Moratinos, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Moratinos, ADF'nin "son derece yenilikçi bir girişim" olduğunu belirterek "Günümüz dünyasında diplomasinin yeni zorluklarını gerçekten ele alma girişimiydi ve bu büyük bir başarıydı." dedi.

Birçok bakan ve başbakanın aralarında bulunduğu katılımcıların geçen yılki ilk ADF'ye başarı notu verdiğini söyleyen Moratinos, "Bu yıl daha da iyi geçti. Çünkü Türk diplomasisi, dünyadaki mevcut durum ve dünyanın küresel yönetiminin getirdiği zorluklara rağmen diplomasinin çok yönlü unsurlarını tartışmak için daha geniş bir forumu hayata geçirmeyi başardı." diye konuştu.

Moratinos, ADF'yi son derece ilgi çekici ve başarılı bulduğunu belirterek Forum'dan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

"Şimdi en kısa sürede ateşkes yapmak için harekete geçme zamanı"

Moratinos, Ukrayna-Rusya savaşının bir medeniyetler çatışması olmadığını belirterek "Bu, tırnak içinde söylüyorum, 'Rus medeniyeti Batı medeniyetine karşı' şeklinde bir durum değil. Bu, Avrupalılar, Batı ve Rusya Federasyonu arasındaki bir anlayış eksikliğidir, bugüne taşınmış bir diplomasi başarısızlığıdır. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanı'nın (Çavuşoğlu), Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun dışişleri bakanlarını ilk kez bir araya getirmek için ortaya koyduğu çabaları takdir etmemiz gerek." dedi.

Ukrayna'ya saldırılar sonucunda ortaya çıkan temel konuların üzerine gerçekten gidilmesi gerektiğinin, aksi takdirde tüm Avrupa bölgesinde istikrarsızlık ve güvensizlikle yüz yüze kalınacağının altını çizen Moratinos, "Bu nedenle şimdi mümkün olan en kısa sürede ateşkes yapmak ve aynı zamanda krizden sonra gelecekte ne olacağına bakmak için harekete geçme zamanı." diye konuştu.

UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos, mevcut durumun medeniyet çatışmasına dönüşmemesi için çok dikkatli olunması gerektiğini de kaydetti.

Moratinos, bir yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, diğer yandan da Rus ürünlerine, edebiyat, müzik ve sanatına karşı oluşturulan Rusfobi'nin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan Afrika ya da Orta Doğulu mültecilere Ukraynalılarla aynı muamelenin yapılmadığına da dikkati çeken Moratinos, bu duruma karşı da bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

Moratinos, bütün bunlardan sonra herkesin birbirini anladığı ve söz sahibi olduğu, Çin'i, Afrika'yı, Latin Amerika ülkelerini ve Rusya'yı da içine alan çok taraflı yeni bir dünyaya hazırlık yapılacağını belirterek "Böylece Medeniyetler İttifakı, 21. yüzyılın yeni güvenlik ve istikrar çerçevesini oluşturmak için bu yeni aktörler arasında köprüler kurabilir." ifadesini kullandı.

"UNAOC'ın Arabuluculuk Merkezi'ni İstanbul'da açacağız"

Türkiye'nin UNAOC'a katkılarının İttifak açısından temel oluşturduğunu belirten Moratinos, "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz." dedi.

Moratinos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin UNAOC'a tam desteğinin süreceğini belirttiklerini aktararak "Çok aktif olacağız." diye konuştu.

UNAOC Cenevre Ofisinin Kasım 2021'de açıldığını hatırlatan Moratinos, "İstanbul'da BM Medeniyetler İttifakı'nın Arabuluculuk Merkezi'ni açacağız." bilgisini paylaştı.

???????Moratinos, New York'ta Türk temsilcilerle merkezin yasal temeline ilişkin çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Merkezin resmi açılışının yıl sonuna kadar yapılmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: 'Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:41 Tramvayda tartıştılar! Nedeni ise yol verme kavgası
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos: "Türk hükümetiyle el ele çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement