Son dakika... BM: "Sudan'daki sel felaketinden 557 bin 130 kişi etkilendi" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sudan'daki sel felaketinden 557 bin 130 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Sudan'da son günlerde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, "Sudan'ın 18 eyaletinden 17'sinde 557 bin 130 kişinin selden etkilendiği belirtildi. Hartum, Sennar ve Kuzey Darfur'un selden en çok etkilenen bölgeler olduğu açıklanırken, bu bölgelerde yaşayanların yüzde 43'ünün felaketten etkilendiği kaydedildi. BM, yaşanan selde en az 111 bin 426 evin zarar gördüğünü ve bazı evlerin tamamen yıkıldığını belirtti. Sellerin devam etmesinin hastalık riskini artırdığı ve korona virüs salgınını kontrol altına alma çabalarını engellediği ifade edildi.

Sudan Sivil Savunma biriminden yapılan açıklamada, Sudan'da bir aydan fazladır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle en az 103 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi 3 aylık süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Sudan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Lina Al-Sheikh bu yıl etkili olan şiddetli yağış ve selin 1946 ve 1988 yıllarında görülen yağış ve sel rekorlarını geçtiğini ifade etmişti.

(İHA)