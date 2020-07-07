Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi. - Son Dakika

Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi.

Son dakika güncel haberi... BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu: "Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi. Rusya, İdlib'te sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptı". - BRÜKSEL

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu: 'Esad rejimi, İdlib'te sivilleri kasten vurarak savaş suçu işledi. - Son Dakika
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