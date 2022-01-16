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Son dakika: BM Temsilcisi de Mistura, Polisario Cephesi yetkilileriyle Batı Sahra sorununu görüştü - Son Dakika

Son dakika: BM Temsilcisi de Mistura, Polisario Cephesi yetkilileriyle Batı Sahra sorununu görüştü

16.01.2022 00:31
Son dakika: BM Temsilcisi de Mistura, Polisario Cephesi yetkilileriyle Batı Sahra sorununu görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Sahra sorununda tarafların görüşlerini dinlemek için bölge turuna çıkan Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cezayir'in güney batısında bulunan Tinduf mülteci kampında Polisario Cephesi'nden yetkililerle bir araya geldi.

Batı Sahra sorununda tarafların görüşlerini dinlemek için bölge turuna çıkan Birleşmiş Milletler (BM) Batı Sahra Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cezayir'in güney batısında bulunan Tinduf mülteci kampında Polisario Cephesi'nden yetkililerle bir araya geldi.

Cezayir Devlet Radyosu'nda yer verilen haberde, Cezayir'e gelen de Mistura'nın Polisario yetkilileriyle bir araya gelerek Batı Sahra sorununun çözümü üzerine görüşme yaptığı kaydedildi.

Haberde, görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylı bilgilere yer verilmedi.

BM Batı Sahra Özel Temsilcisi de Mistura, daha önce açıkladığı Cezayir ve Moritanya'yı da kapsayacak bölge turuna geçen çarşamba yaptığı Fas ziyaretiyle başlamıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

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Birleşmiş Milletler, De Mistura, Cezayir, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: BM Temsilcisi de Mistura, Polisario Cephesi yetkilileriyle Batı Sahra sorununu görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BM Temsilcisi de Mistura, Polisario Cephesi yetkilileriyle Batı Sahra sorununu görüştü - Son Dakika
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