"Taliban, Afgan hükümeti, ABD ve NATO güçleriyle çalışanları tespit edip evlerine gidiyor" - Son Dakika

Norveç Küresel Analizler Merkezi (RHIPTO) tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletlere (BM) gönderilen bir raporda, Taliban militanlarının Afgan hükümeti, ABD ve NATO güçleriyle çalışmış kişilerin peşine düştüğü, teslim olmak istemeyenlerin ailelerinin hedef alındığı belirtildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başlayan kaos devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) sunulan bir rapora göre Taliban, Afgan hükümeti, ABD ve NATO ile çalışanların izini sürerek tek tek evlerine gidiyor. BM'ye istihbarat sağlayan Norveç Küresel Analizler Merkezi (RHIPTO) tarafından hazırlanan raporda Taliban'ın "Afgan hükümeti ve ABD ile NATO güçleriyle bağlantılı kişilerin yakalanmasına odaklandığı" belirtildi. Raporda, "Taliban, önceki rejimin iş birlikçilerine odaklanıyor. Teslim olmak istemeyenlerin ailelerini hedef alıyor, tutuklayıp şeriat yasalarına göre cezalandırıyor" denildi. Özellikle Afgan ordusu, polis ve istihbarat birimlerinde çalışanların risk altında olduğu vurgulandı. Raporda, Taliban'ın gözaltına almak istedikleri kişilere ve aile üyelerini "kapı kapı" dolaştığı ifade edildi.

"SİZ VE AİLE ÜYELERİNİZ, ŞERİAT KANUNLARINA GÖRE MUAMELE GÖRECEKSİNİZ"

Raporda ayrıca, Afgan hükümetinde terörle mücadele görevlisi olarak çalıştığı iddia edilen bir kişiye yazılmış 4 sayfalık bir mektup da yer aldı. Söz konusu şahsın, bu hafta Kabil'deki evinden alındığı, sorgulanmak üzere gözaltında olduğu belirtildi. Mektupta gözaltındaki şahsın, rapor sunması istendiği, aksi halde aile üyelerinin tutuklanacağı ve bundan kendisinin sorumlu olacağı ifade edildi. Taliban tarafından gönderilen mektupta, "Siz ve aile üyeleriniz, şeriat kanunlarına göre muamele göreceksiniz" denildiği aktarıldı.

"ŞU ANDA TALİBAN TARAFINDAN HEDEF ALINAN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR"

Norveç Küresel Analizler Merkezi Direktörü Christian Nellemann, "Şu anda Taliban tarafından hedef alınan çok sayıda kişi var ve tehdit çok açık. Taliban, hedef aldığı kişilerin teslim olmaması halinde aile üyelerini gözaltına alıyor ve şeriat yasalarına göre cezalandırıyor. Daha önce NATO ve ABD güçleriyle çalışan kişilerin ve onların müttefiklerinin aile üyeleriyle birlikte işkence ve infazlara maruz kalmalarını bekliyoruz" dedi.

RAPOR, BM'YE GÖNDERİLDİ

Bağımsız istihbarat değerlendirmeleri yapan ve kar amacı gütmeyen Norveç Küresel Analiz Merkezi, Afganistan raporunun BM bünyesindeki kurum ve kişilerle paylaşıldığını aktardı. Bir BM yetkilisi rapora dair yaptığı açıklamada, "Bu, BM tarafından hazırlanan bir rapor değil, Norveç Küresel Analizler Merkezi tarafından hazırlanan bir rapordur" dedi.

(İHA)